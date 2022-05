Arthur Aguiar já faturou cinco vezes valor do prêmio do BBB22. Entenda

Além disso, Arthur está com a agenda lotada de shows. Na última sexta-feira (28/4), ele participou da turnê Luan City, de Luan Santana, e tem parcerias musicais com Matheus Fernandes, Matheus e Kauan e está prestes a gravar um hit com o Sorriso Maroto.

Com todos esses projetos, além dos que ainda são mantidos em sigilo, o cantor já conseguiu acumular o equivalente a cinco vezes o valor do prêmio do programa, ou seja, cerca de R$ 7,5 milhões.

Sobre o sorteio que Aguiar está realizando nas redes sociais, Maíra contou nos Stories, na manhã desta quarta-feira (4/5), que a ação é boa para todos os lados, pois os seguidores ganham prêmios, os empresários recebem engajamento e Arthur também terá um retorno positivo no fim do sorteio.