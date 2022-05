Astrônomos revelam primeira imagem de buraco negro no centro da Via Láctea

Astrônomos do consórcio internacional Event Horizon Telescope (EHT) revelaram, nesta quinta-feira (12), a primeira imagem do buraco negro no centro da Via Láctea, chamado Sagitário A*, ou Sgr A*.

O grupo de pesquisa reúne oito observatórios existentes em todo o planeta para formar um único telescópio virtual do “tamanho da Terra”. O telescópio recebeu o nome de “horizonte de eventos”, o limite do buraco negro além do qual nenhuma luz pode escapar.

De acordo com os astrônomos, o horizonte de eventos não pode ser visto porque não é capaz de emitir luz. No entanto, o gás brilhante orbitando ao redor do buraco negro revela uma região central escura, chamada “sombra”, cercada por uma estrutura brilhante em forma de anel.

A nova imagem captura a luz desviada pela forte gravidade do buraco negro, que é 4 milhões de vezes mais massivo que o sol. Os resultados serão publicados nesta quinta-feira em uma edição especial do The Astrophysical Journal Letters.

