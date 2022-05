Bianca Andrade e João Guilherme teriam trocado beijos em balada

Parece que a fila andou para Boca Rosa! Após anunciar o fim do namoro com o youtuber Fred Desimpedidos, Bianca Andrade teria trocado beijos com João Guilherme em uma balada em São Paulo, na noite da última quarta-feira (26/5).

De acordo com o perfil do Instagram Gossip do Dia, Boca Rosa deu uns beijos no ex-namorado de Jade Picon. O ator e a empresária ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

O assunto logo foi parar na boca do povo, e internautas ficaram chocados com o affair por conta da diferença de idade entre Bianca Andrade e o filho de Leonardo. A empresária tem 27 anos, enquanto João Guilherme ainda tem 20.

“Cheirinho de Mucilon”, brincou uma usuária do Instagram. “Mamãe ama, mamãe cuida”, ironizou outra. “Esse menino só pega mulherãozão! fico de cara”, escreveu uma terceira.