Blog do Ton: A promessa do comandante da FAB sobre eleições e sua opinião a respeito do voto no Acre

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, recebeu uma série de questionamentos sobre a atuação da instituição nas eleições. Os questionamentos vieram, em um café da manhã com jornalistas, após os últimos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, que fala a respeito da segurança e confiança no sistema de votação.

Após convite do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as Forças Armadas participam da Comissão de Transparência. “A FAB é legalista”, disse ao Valor, prometendo cumprir as leis. Sobre a operação “Garantia da Votação e da Apuração”, disse que o voto em regiões como Santa Rosa, no Acre, é caro, mas é o preço que paga-se pela participação democrática de todos no processo.

“Eu sempre falo que o voto de quem está em Santa Rosa do Purus, no Acre, de quem está em Barcelos [no Amazonas], é caro, mas é o preço que a gente tem que pagar pela participação democrática de todos os cidadãos que têm o direito de votar. […] Fazemos com eficiência e confiança no resultado o transporte de todas as urnas”.

Bem avaliado

Uma reportagem do Gazeta do Povo traz diversos motivos que levariam o presidente Jair Bolsonaro a ser bem avaliado no Norte. Cita, dentre esses motivos, a ponte do Abunã, uma reivindicação de décadas do povo do Acre.

Bem avaliado²

“A pauta de costumes é muito cara ao Acre, por exemplo, pois somos um estado com mais de 45% de evangélicos. A população é extremamente aliada ao presidente nos costumes, no combate ao aborto, à ideologia de gênero e à descaracterização da família tradicional”. Do deputado federal Alan Rick (UB-AC) ao site.

CPI do Busão

Durante oitiva na CPI do Busão, a ex-prefeita Socorro Neri afirmou que as empresas de ônibus já vinham apresentando desequilíbrio. “Em março, tínhamos como previsão instalar em 2020 mais duas linhas troncais, […] estourou esse evento [a pandemia causada pelo coronavírus] e não tinha como fazer qualquer aspecto da vida pública sem considerar a pandemia. As empresas já vinham apresentando um desequilíbrio financeiro por razões de dificuldades”.

CPI do Busão²

Com a pandemia, a ex-prefeita afirmou, ainda, que houve decréscimo no número de passageiros, o que pode ter contribuído para a piora no cenário. Viu a necessidade de uma subversão ao serviço. Ressaltou que, mesmo com os problemas, não haviam elementos que justificassem uma rescisão nos contratos – ou penalização.

CPI do Busão³

Dando continuidade à comissão, a ex-superintendente da RBTrans Sawava Carvalho, que assumiu a gestão em 2020, é a próxima ouvida. Data de 26 de maio, quinta-feira, marcada no calendário dos vereadores.

Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB), pré-candidata à presidência, disse que não se incomoda de dividir palanque com o presidente Jair Bolsonaro. Ela referia-se a uma candidatura no Mato Grosso, mas quem deve gostar de saber disso é a pré-candidata ao Governo do Acre, Mara Rocha.

Mara Rocha

Mara é uma das maiores bolsonaristas do Acre, mas decidiu seguir a recomendação da executiva estadual do partido e abraçar Tebet. Será que essa notícia vinda de MT – com a possibilidade de o fato se repetir no Acre – balança as estribeiras da deputada?

Vagner Sales

Falando em MDB, grupos questionam o silêncio de Vagner Sales. Querem ouvir o rugido do Leão do Juruá. O que será que Sales tem feito?

Rhuamm

Foi apresentado na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) o Projeto Rhuamm, que cria uma rede de proteção em favor de crianças e adolescentes. Uma bela inciativa. Espero que renda frutos.

Encontros

As informações que chegam de encontro e conversas informais de integrantes dos mais variados blocos no Acre, como diriam os mais idosos, não está escrito. Tem muita água para correr nesse rio que se chama Eleições 2022.

Brasília

Uma grande quantidade de integrantes de partidos no Acre está em Brasília. Na volta, muitas notícias na bagagem. Notícias estas que podem movimentar o tabuleiro.