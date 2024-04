Saiba quem são as apostas do PT em Rio Branco para conquistar vagas na Câmara em 2024

O PT se prepara para disputar mais uma eleição no formato de federação ao lado do PCdoB e do PV. Todos partidos de esquerda. Desta vez, a sigla do presidente Lula não quer repetir o mesmo erro de 2020 – quando o partido não conseguiu eleger nenhum vereador na Câmara de Rio Branco e perdeu a oportunidade de fazer uma oposição mais incisiva ao prefeito Tião Bocalom.

O presidente do PT no Acre, o ex-deputado estadual Daniel Zen disse em entrevista à coluna que a federação [os três partidos], terá 22 candidatos na disputa pelas 21 cadeiras da Câmara da capital.

A lista que ainda não foi fechada 100% deverá ter nomes conhecidos do eleitor acreano.

Os demais com quem estamos conversando (todos já filiados a um dos três partidos), ainda não confirmaram. Mas, teremos a chapa completa, com os 22 nomes

Ex-presidente

Na lista do PT, um nome se destaca: o ex-presidente do partido, André Kamai. Figura conhecida na militância petista, ele fazia parte do alto escalão dos bastidores do PT. A única vez que ele havia disputado um cargo foi em 2004, quando concorreu a vaga de vereador. Ele teve 1200 votos. Agora, se eleito, deverá ser um forte parlamentar na Câmara.

A chapa petista

A lista do PT ainda terá a cantora Camila Cabeça e o ex-jovem parlamentar Alexandre Manga. As apostas ainda fecham com José Cleson e Cléia Serra.

Comunistas

Do lado do PCdoB, o partido tem como principal aposta o ex-vice-presidente Márcio Batista, que já uma liderança conhecida do eleitor acreano. Batista deve ter o apoio de vários servidores da Educação, pasta que ele também comandou no município.

Lista completa

O partido comunista ainda tem como confirmados com o militante Francisco Panthio e o biomédico Chico Rafael.

Partido Verde

No PV, a presidente do partido, Shirley Torres é outra conhecida nas eleições de Rio Branco. Ela já foi presidente do Detran/AC durante a gestão Tião Viana, no lugar do deputado Pedro Longo. Em 2022, ela foi nomeada no GT de Esporte, na transição do governo Lula 3. Ainda no Partido Verde, a Executiva Municipal deve lançar Antônio Reis, Fiesca e Gerson Freire.

Restante promete

O restante da lista, que deverá ser divulgada em breve, promete surpreender e trazer nomes considerados fortes pelos partidos. A Federação quer eleger, pelo menos, três vereadores.