Brasileira Mayara Wolfe relata assédio: “Famosos casados me procuram”

“Grandes artistas do Brasil e do mundo casados, tanto homens quanto mulheres, me enviam recados nas redes sociais, às vezes dá vontade de repostar nos stories para que criem vergonha e respeitem o seu parceiro!”, desabafou.

Mayara Wolfe, que já desfilou nos principais circuitos de moda do mundo, como NYFW, Milan City Fashion Week e SPFW, também denunciou “incansáveis vezes” em que sofreu assédio por parte de diretores de grandes marcas internacionais: “Como dizia Clodovil, quem não tem talento usa a bunda”, ironizou. Ela declarou que jamais cedeu à pressão e que, em diversas ocasiões, colocou os assediadores em seu devido lugar, mas eles não desistiam. “Os empresários chegavam a quadruplicar valores, mas deixei claro para minha equipe negar qualquer contrato”, ressaltou. Mayara também é uma ativista da moda “limpa” e que mostrar caminhos para as colegas fugirem de ciladas como as que ela vem sofrendo. “Ainda vai levar um tempo para a reeducação cultural tapar esses buracos que ofendem quem realmente tem compromisso com a profissão”, opinou. Ela declarou que jamais cedeu à pressão e que, em diversas ocasiões, colocou os assediadores em seu devido lugar, mas eles não desistiam. “Os empresários chegavam a quadruplicar valores, mas deixei claro para minha equipe negar qualquer contrato”, ressaltou.