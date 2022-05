Britney Spears posa nua em fotos no Instagram; confira

A popstar Britney Spears surpreendeu a todos ao postar um carrossel de fotos nuas no Instagram , apenas cobrindo as partes intimas com emojis. Os fãs da cantora esperavam ver a sua barriguinha de grávida, mas as fotos eram antigas, antes da cantora estar em gestação.

Britney avisou na legenda que as fotos eram antigas, referente a última viagem feita por ela ao México . “Jogando as fotos da última vez que estive no México ANTES de haver um bebê dentro de mim… Por que diabos eu pareço 10 anos mais jovem nas férias???“.

Além do filho, Britney Spears prepara seu casamento com Sam Asghari. Com o tempo livre, ela está correndo atrás de tudo o que não podia fazer.

Confira: