Bruno fica fora de si, humilha Marrone ao vivo e tira ele do armário assumindo de vez: “Péssimo exemplo”

Atualmente, Bruno e Marrone são uma das duplas mais consagradas do sertanejo. No entanto, as vezes o cantor, primeira voz, acaba passando de todos os limites. Desse modo, durante a pandemia, quando as lives estavam no auge, a dupla sertaneja fez algumas.

No entanto, não foi assim tão boa, como o esperado. Pelo menos, não para o cantor Marrone. Em resumo, em algumas ocasiões Bruno acabou bebendo demais e passando do ponto em diversos momentos com o companheiro.

Para quem não se lembra, na primeira transmissão ao vivo da dupla, Bruno bebeu demais. Assim sendo, Marrone, por sua vez, optou por não ficar tão bêbado e conseguir dar continuidade no show que estavam fazendo para milhares de fãs. Em vários momentos o pai de Enzo Rabello acabou sendo grosseiro com seu companheiro.

Desse modo, na ocasião, muitos internautas falaram sobre o assunto, pontuando que o segunda voz aguenta muita coisa. Além disso, na época, surgiram rumores de que eles estariam se separando, como dupla musical. Todavia, ambos garantem que se amam e não existem um sem o outro.

No entanto, as pérolas de Bruno não param por aí. Em 2020, mais precisamente no final, Gusttavo Lima anunciou o fim do seu casamento com Andressa Suita. Portanto, dias depois, ele tinha uma live marcada com Bruno e Marrone, e deu o que falar.

Na ocasião, Marrone, mostrando toda sua empatia, começou a aconselhar o Embaixador. Porém, Bruno acabou perdendo um pouco a paciência com a situação e arrancou o amigo do armário. “Marrone você não pode falar de casamento porque você é um péssimo exemplo de casamento”.

Além disso, o cantor Bruno seguiu falando. “Você tem que casar logo com um travesti”. Visivelmente irritado com a brincadeira do companheiro, Marrone sugeriu que ele se vestisse como uma mulher. “Cadê ele? Cadê ele? Veste uma saia então você aí”, alfinetou o sertanejo. Gusttavo Lima, por sua vez, preferiu não se meter na brincadeira dos dois.