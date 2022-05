A +Milionária é a nova modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal lançada oficialmente no início deste mês. Ela tem dez faixas de premiação, com prêmio mínimo de R$ 10, e seu primeiro concurso está marcado para o dia 28 de maio.

De acordo com as informações divulgadas, o bilhete custa R$ 6, com sorteios sempre aos sábados. O apostador deve escolher seis dezenas de 1 a 50, mais dois trevos, que vão de 1 a 6.

Leia a matéria completa no EDITLA CONCURSO BRASIL, clique AQUI!