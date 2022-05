Caixa volta a pagar R$ 1 mil do FGTS; veja os próximos pagamentos

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de até R$1 mil voltará a ser liberado pela Caixa Econômica Federal neste sábado (14). A princípio, de acordo com o cronograma, os nascidos em maio receberão o benefício.

O calendário de saques do benefício começou a ser pago no dia 20 de abril. Na oportunidade, os nascidos em janeiro puderam sacar os valores. Segundo o cronograma, os resgates seguirão até o dia 15 de junho, quando os nascidos em dezembro receberão os valores.

O valor do saque do FGTS é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando o saldo disponível nas contas ativas e inativas do benefício.

Seja como for, em todos os casos o saque extraordinário do FGTS será depositado em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador.

Calendário de pagamentos

Pagamentos liberados nesta semana:

Nascidos em abril: recebem dia 11/05;

Nascidos em maio: recebem dia 14/05.

Próximos pagamentos para este mês:

Nascidos em junho: recebem dia 18/05;

Aniversariantes de julho: recebem dia 21/05;

Quem nasceu em agosto: recebem dia 25/05;

Os nascidos em setembro: recebem dia 28/05.

Pagamentos que ficarão para junho:

Nascidos em outubro: recebem dia 01/06;

Aniversariantes de novembro: recebem dia 08/06;

Nascidos em dezembro: recebem dia 15/06.

FGTS: Como consultar o valor que vou receber?

Antes de mais nada, a consulta do saque do FGTS ocorre de três maneiras. Uma delas, é via aplicativo oficial do Fundo de Garantia. Além disso, a verificação poderá ser feita nas agências da Caixa e pelo site fgts.caixa.gov.br.

Ademais, vale destacar que apenas pelo aplicativo e nas agências é possível verificar o valor exato que tem a receber.