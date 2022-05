Caldas Country Festival anuncia edição para 2022; confira as atrações

Festival pioneiro no Brasil, o Caldas Country está confirmado em 2022. Sob nova organização, o evento passa a se chamar Caldas Country Festival e, em 18 de maio, anunciou a nova identidade visual, além das primeiras atrações confirmadas para a próxima edição que vão de Gusttavo Lima a Gustavo Mioto.

Até o momento o lineup do evento conta com Gusttavo Lima, Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Pedro Sampaio, Dennis, Harmonia do Samba, Guilherme & Benuto e Gustavo Mioto.

“O Novo Caldas Country chega com muitas mudanças e muita coisa nova, mas sempre mantendo a essência e a história de ser o pioneiro em festivais de música sertaneja. A partir de agora o evento se chama Caldas Country Festival, nome que representa toda a sua grandiosidade e pluralidade. O festival mais quente do Brasil unirá todo o país e fará história mais uma vez.”, antecipa Douglas Oliveira da Diverti, empresa organizadora do evento.