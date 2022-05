Caminhonete bate de frente com veículo de passeio e casal de idosos fica em estado grave no PS de Rio Branco

Um casal de idosos ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre uma caminhonete e um veículo de passeio na noite deste domingo (8), na estrada que liga as Vilas do V e do Incra, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, os idosos, que não tiveram os nomes divulgados, trafegavam no sentido Vila do Incra/Vila do V, em um carro modelo Parati de cor Lilás, quando, de forma inesperada, colidiram de frente com uma caminhonete modelo Triton L200 de cor prata, que trafegava no sentido contrário.

Após o acidente, o motorista da caminhonete L200 fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O casal de idosos ficaram presos às ferragens e conseguiram sair com ajuda de populares e de socorristas do Samu. Com a força do impacto, a idosa ficou um traumatismo craniano na cabeça. Já o idoso teve várias fraturas pelo corpo.

Os primeiros atendimentos foram realizados por socorristas do Samu em uma ambulância básica, mas foi necessário acionar a viatura de suporte avançado para dar apoio e estabilizar o quadro clínico dos idosos, que foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área do acidente para os trabalhos de perícia. Em seguida, os veículos foram removidos por guinchos e a pista foi liberada.