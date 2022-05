Cara crachá: listamos 10 famosos que fizeram procedimentos estéticos

Nos últimos anos, os procedimentos estéticos e cirúrgicos viraram febre e é claro que os famosos não ficariam de fora dessa tendência. De harmonização facial à lente de contato nos dentes, vários artistas passaram por transformações que mudaram seu visual. A coluna LeoDias listou alguns desses nomes e explica o que cada um fez.

Deolane Bezerra

A advogada já passou por cirurgias plásticas como uma lipoaspiração, um procedimento para colocar silicone, além de uma cirurgia íntima. Ela também fez preenchimento labial, harmonização facial, botox e colocou lentes de contato nos dentes. Seu procedimento estético mais recente foi um tratamento com hidroxapatita de cálcio, ácido hialurônico e toxica butolínica.

Carlinhos Maia

O humorista é outro da lista que se rendeu à harmonização facial. Carlinhos Maia também possui lentes de contato nos dentes. Na época, ele chegou a contar que aos 25 anos já estava banguela, após os procedimentos. Por isso, a coluna conversou com um especialista em odontologia estética que explicou os riscos da destas facetas ou lâminas ultrafinas que precisam desgastar os dentes antes do processo do novo sorriso: “Antigamente, era preciso fazer esse desgaste nos dentes, por isso muitos artistas perderam um pouco do dente e ficaram com os ‘dentes de tubarão’, que apelidaram”, explicou.

Eslovênia Marques

A ex-BBB fez harmonização facial pouco após deixar a casa mais vigiada do Brasil. A modelo realizou preenchimento de olheiras com ácido hialurônico no malar, mandíbula e mento com radiesse. As principais queixas de Eslovênia eram a assimetria na região inferior do rosto e o olhar caído. Além disso, recentemente, a sister colocou lentes de contato dental, que custaram cerca de R$ 60 mil.

Gkay

A influenciadora realizou diversos procedimentos estéticos como harmonização facial, botox e bichectomia. As últimas mudanças aconteceram recentemente, com três etapas: em uma lipoaspiração, ela retirou cerca de 5L de gordura localizada nas costas e barriga. A gordura que foi retirada dessas partes do corpo foi realocada no bumbum de Gkay, através de uma lipoenxertia glútea. Por fim, após a lipo, a atriz utilizou um novo equipamento chamado Renuvion. A ferramenta médica é usada no combate à flacidez de pele.

Lucas Bissoli

Assim como a namorada, Eslo Marques, o ex-brother também passou por procedimentos estéticos como harmonização facial. Antes disso, ele já tinha colocado lentes de contato nos dentes.

Virgínia

A influenciadora passou por procedimentos como preenchimento labial, gengivoplastia, harmonização facial, lipoaspiração e lipo LAD. Além disso, a mãe de Maria Alice também colocou silicone.

Alok

O DJ se submeteu a harmonização facial para realçar seus traços. O procedimento foi realizado em 2018 e o foco das transformações do músico foi o queixo, com o objetivo de deixá-lo mais preenchido e simétrico, remodelando o formato do rosto que passou a ser mais definido.

Joelma

A cantora fez uma harmonização facial e também se submeteu a um preenchimento labial. Essa não foi a primeira modificação de Joelma que já mexeu no nariz, no queixo, fez lipoaspiração, colocou silicone nos seios e correção dos dentes.

Mc Loma

A futura mamãe começou a se submeter a procedimentos estéticos em 2018, com a harmonização facial. Desde então, ela também cuidou dos dentes.

Gretchen

Com o objetivo de realçar os traços, a cantora Gretchen também fez harmonização facial. Além disso, ela fez preenchimento labial e na época explicou o procedimento: “Eu fiz lip lift e a retirada do PMMA do lábio superior e do inferior.”