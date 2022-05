Carlinhos Maia manda aviso aos assaltantes: “Vocês serão encontrados”

A polícia civil de Alagoas foi acionada na madrugada do último domingo (29/5) para ir ao apartamento do humorista, que foi arrombado e furtado. A polícia científica está ajudando no caso. Duas pessoas teriam participado do roubo, um homem e uma mulher.

O humorista, que está internado em um hospital e se recupera de uma lipoaspiração, não estava em casa no momento, assim como seu marido, Lucas Guimarães, que fazia uma viagem internacional. Carlinhos ofereceu recompensa para quem der informações para que ele recupere os itens roubados.