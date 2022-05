Carol Narizinho é expulsa de Uber por conta de namorado: entenda

Após confusões com Camila Loures, agora foi a vez de Carol Narizinho recorrer ao seu Instagram para reclamar de um motorista de Uber. De acordo com a influenciadora, o profissional não permitiu que três pessoas andassem no carro e que seu namorado, Gustavo Fischer, ocupasse o banco da frente do carro.

“Recusada pelo Uber, também. O moço mandou a gente descer do carro, porque não pode ir três no carro mais. Olha os Ubers hoje em dia estão cada dia piores, eles querem escolher os passageiros, não pode três”, explicou Carol.

“Meu namorado ele enjoa de ir atrás, ele não pode ir atrás que ele enjoa, fica mal, a gente acabou de almoçar. E não pode ir na frente, ele simplesmente mandou a gente descer do carro sair”, Carol Narizinho.

Na sequência, já em um outro carro, o casal voltou ao Instagram para elogiar o novo motorista. “Agora pegamos um cidadão educado que ele disse só não pode ir sem máscara [na frente] e o Gustavo foi e colocou a máscara, e pronto. Educação é tudo, é primordial”, contou. Entretanto, no vídeo é possível ver que os dois estão no banco de trás.