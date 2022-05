Cidade acreana da tríplice fronteira, Assis Brasil completa 46 anos de emancipação

O município acreano localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia faz aniversário neste sábado (14). Assis Brasil completa 46 anos de emancipação política e histórica.

Com autonomia obtida a partir da Lei Estadual nº 588, de 14 de maio de 1976, seu nome é uma homenagem a Joaquim Francisco de Assis Brasil, embaixador que teve papel de destaque junto com o Barão do Rio Branco e Plácido de Castro, na Questão do Acre, que culminou com a assinatura do Tratado de Petrópolis, entre Brasil e Bolívia.

Registros apontam que o povo indígena Machineri foi o primeiro a habitar o território que hoje configura o município. Os primeiros moradores não-índigenas teriam sido os irmãos Freire, que vieram do estado do Maranhão em 1908. Belarmino Freire, Policarpo Freire e Durval Freire se estabeleceram às margens do rio Acre, próximo ao Marco Rondon.

“Vicente Bessa foi o primeiro prefeito nomeado da Vila Assis Brasil. Por ser o Acre, na época, um território federal, a população tinha direito de eleger pelo voto direto somente os cargos do legislativo. Os cargos executivos (prefeitos e governador) eram nomeados pelo Presidente da República”, diz um trecho de um documento da base de dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A população está estimada em quase 8 mil habitantes, de acordo com o último senso do IBGE. Sua área territorial é de 4.974,175 km².

Assis Brasil, a 344 km da capital Rio Branco, forma uma conurbação com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra.