Cinema e streaming: veja as estreias desta semana

Mais uma semana chegando ao fim e, com ela, uma série de estreias de filmes nos cinemas e nos streamings. O destaque fica com a produção Top Gun: Maverick, estrelado por Tom Cruise. Na produção, remake do clássico dos anos 1980, Pete “Maverick” Mitchell está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso.

“Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial”, diz a sinopse oficial do filme.

O Metrópoles Já Viu e te conta mais sobre a produção, que estreia nesta quinta-feira (26/5) nos cinemas. Assista:

Veja outros opções de estreias nos cinemas e nos streamings:

Cinema

Luta pela Fé – A História do Padre Stu

Father Stu é um boxeador que vira um padre. Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen, uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico.

Tantas Almas

José volta para casa depois de uma longa noite de pesca, e descobre que forças paramilitares mataram seus dois filhos e jogaram seus corpos no rio. O homem atravessa o rio Magdalena, o maior da Colômbia, em busca dos corpos, e apesar de sua dor, José está determinado a encontrá-los. Em um país despedaçado, o longa acompanha a trajetória do pescador para dar o enterro que seus filhos merecem e, desta forma, dar descanso às suas almas.

Suzanne Daveau

A protagonista título do filme, Suzanne Daveau, é uma geógrafa e aventureira francesa nascida em 1925, que aqui, narra sua própria vida.

Streaming

HBO Max

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

O professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald.