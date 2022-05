Com patrimônio de R$ 4 bi, Buaiz e Wanessa passam por partilha de bens

Segundo o Jornal Extra, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz irão passar por uma partilha de bens, que a coluna tem conhecimento que será bilionária, afinal o empresário conta com um patrimônio de R$ 4 bilhões. Para além da parte financeira, a cantora também ficará com a mansão, idealizada por ela, que ainda está sendo construída em São Paulo. Entenda melhor o que acontece agora e veja fotos do projeto do local.

Buaiz é natural do Espírito Santo e herdeiro de um grande conglomerado do estado, que reúne emissora de TV e rádio, indústria alimentícia, shopping, entre outros empreendimentos. Segundo o Extra, o valor estimado do faturamento anual do Grupo Buaiz, do qual também é sócio, chega a casa do R$ 500 milhões ao ano.

A fortuna do empresário, no entanto, vai bem mais longe: Marcus tem um patrimônio de R$ 4 bilhões, advindos também de seus empreendimentos próprios, que variam de uma fábrica de gin até algumas empresas do ramo do entretenimento. Vale lembrar que ele já foi sócio de Neymar, Flora Gil e Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Atualmente, ele é sócio de Thiaguinho e Wander Oliveira, o dono da Workshow, uma das maiores empresas no mundo sertanejo.

Alguns dos bens que serão repartidos, para além do dinheiro, já têm um final decidido. De acordo com o Extra, a casa pensada por Wanessa fica em Alphaville, mesmo local onde ela e o ex-marido já moraram no passado. A mansão em que viviam foi vendida, à época, por R$ 5,3 milhões, então estima-se que o novo lar também fique na faixa dos milhões. Com um terreno de 2.900m² e uma casa de 985m², espaço verde é o que não falta no local, uma das vontades de Wanessa.

Além disso, o projeto da arquiteta Fernanda Guertas busca utilizar materiais sustentáveis na construção, além de fazer com que todos os cômodos permitam que os moradores tenham acesso ao jardim da casa. Veja algumas fotos do projeto na galeria acima.

O Jornal Extra afirmou que, enquanto as obras não ficam prontas, Camargo deve ficar morando em um apartamento em São Paulo, que já pertencia a ela e ao empresário. Buaiz, por outro lado, vai se dividir entre a cidade e sua terra natal, o Espírito Santo.