Com saída de José Adriano, João Paulo Pereira assume presidência da Fieac; conheça

Com a decisão do presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, de disputar o cargo de deputado federal pelo Progressistas nas Eleições de 2022, o novo representante da instituição deve ascender ao cargo no próximo dia 2 de junho.

O comando da Fieac ficará sob a responsabilidade do atual presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Areia, Argila e Laterita do Estado do Acre (Sindmineral), João Paulo Pereira, que também ocupava a vice-presidência da federação.

Em entrevista concedida ao ContilNet, José Adriano explicou que João Paulo é uma pessoa de extrema competência, além de seu amigo pessoal.

“João Paulo, além de muito competente, é meu amigo e uma pessoa de minha confiança. Tem caráter, princípios e é muito bem aceito entre as lideranças da federação. Se credencia para ser presidente por conta de toda sua história. Não tenho nenhuma dúvidas de que será feito um excelente trabalho”, destacou.

Adriano também informou que o processo de transição já foi iniciado há alguns dias. João Paulo acompanha a maior parte das agendas ao lado do atual presidente da Fieac.

À nossa reportagem, o futuro gestor disse que sente honrado com o mais novo desafio.

“É uma honra assumiu esse trabalho que o José Adriano tem feito com tanta maestria e responsabilidade. Não vou negar que existe um frio na barriga, como é de costume, mas as coisas estão caminhando da melhor forma. Não tenho com o que me preocupar porque a Fieac caminha da melhor forma possível e está muito bem organizada”, explicou.

“O setor anda em conjunto com diversas categorias importantes que se ajudam”, continuou.

Pereira já cumpriu três mandatos à frente do Sindmineral – outra questão que contribui significativamente para o seu trabalho na federação. João deve cumprir quatro meses de mandato até a eleição para a escolha do novo presidente.

Conheça a Fieac

Uma entidade de grau superior representativa da indústria acreana que tem por objetivo defender os interesses da classe industrial, através de ações integradas de representação política e prestação de serviços, visando criar um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável do Acre.

É uma sociedade civil de natureza privada com jurisdição em todo o Estado do Acre, sem fins lucrativos, de utilidade pública e de caráter técnico-educacional e cultural, com sede e foro na cidade de Rio Branco – AC.

Atua na área social através do SESI, do SENAI e do IEL, promovendo o bem-estar do industriário e de sua família, favorecendo a inclusão social, apoiando atividades comunitárias, atualizando e qualificando mão de obra para permitir o ingresso no mercado de trabalho e incentivando a produção do conhecimento.