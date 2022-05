Conservatório Musical do Juruá leva novo representante ao The Voice Brasil

Projeto social do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), idealizado e coordenado pelo promotor de Justiça Iverson Bueno, e executado em parceria com o Educandário, Exército Brasileiro, Poder Judiciário, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado, o Conservatório Musical do Vale do Juruá tem se destacado culturalmente em prol de crianças e adolescentes da região, tendo se tornado referência na área musical no Acre.

No ano de 2020, a aluna Lóren Medeiros participou do programa The Voice Kids, da Rede Globo, e encantou com sua bela voz, simpatia e desenvoltura no palco. Já em 2021, o professor de canto Gustavo Matias se inscreveu no reality e chegou até a final do programa, se sagrando vice-campeão.

Agora, pelo 3⁰ ano consecutivo, na edição de 2022, o aluno Arthur Marçal, de 13 anos de idade, foi aprovado nas seletivas. Na apresentação às cegas na estreia do programa, exibido no último domingo (01), Arthur fez as três cadeiras virarem ao executar brilhantemente a ópera Nessum Dorma, música eternizada na voz de Luciano Pavarotti. Arthur emocionou e causou uma disputa acirrada entre os jurados com seu talento musical e potência vocal.

O promotor de Justiça Iverson Bueno aponta os dois pilares do projeto e o segredo para revelar tantos talentos. “Deus e muita mão na massa. Deus se manifesta através do surgimento dos talentos de cada aluno cruzeirense que até então eram desconhecidos, bem como através da busca de confiança em si próprios. E, em segundo lugar, muito trabalho, dedicação, disciplina e amor por parte dos alunos e dos professores”, afirma.

Segundo o promotor, o Conservatório Musical do Vale do Juruá não é apenas uma escola de música, pois já se transformou em um verdadeiro refúgio e espaço para aconchego e filosofia de vida desses jovens. “Muitas vezes eles desabafam sobre vários problemas sociais. E além de encontrarem seu respectivo talento musical, acabam especialmente se encontrando como pessoas, com uma sensibilidade mais aguçada, que as transformarão para o resto de suas vidas como seres humanos mais respeitosos, amorosos e éticos”, destaca.