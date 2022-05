Cristiano Ronaldo ostenta tanquinho ao lado de Cristiano Ronaldo Jr.

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado do filho mais velho, Cristiano Jr., de 11 anos de idade, na última segunda-feira (16/5).

Com o físico de se invejar, o jogador português deu a entender que estava em tratamento de recuperação muscular com banho gelado ou banheira de gelo. “Tempo de recuperação com meu garoto”, escreveu.

A identidade da mãe de Cristiano Jr. nunca foi revelada, assim como da mãe dos gêmeos Matteo e Eva, que Cristiano Ronaldo teve via barriga de aluguel em 2017. No mesmo ano, o jogador de futebol teve a primeira filha com Georgina Rodríguez, Alana Martina, hoje com 4 anos de idade. No final de abril, o craque anunciou que Georgina deu à luz os gêmeos que o casal esperava, mas um dos bebês, um menino, não sobreviveu. A nova filhinha do casal se chama Bella Esmeralda.