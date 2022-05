Crítica: 4º ano de Stranger Things troca inocência pela agressividade

Para quem se prende nessa trama apaixonante de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max, nós temos uma péssima notícia. A terceira temporada de Stranger Things estreou na Netflix em 4 de julho de 2019. Enquanto isso, o quarto ano chega ao streaming, nesta sexta-feira (27/5), quase três anos depois. Ou seja: não existem mais crianças. Millie Bobby Brown, por exemplo, tinha apenas 13 anos quando a série lançou, em 2016. Agora, a jovem adulta tem 18 anos.

Esse impacto é sentido logo de cara, bem no começo da série: “Onde estão as minhas crianças de Hawkins?”. Essa, inclusive, era uma preocupação dos Irmãos Duffer, que, em entrevista, afirmaram que se preocupavam com a demora para lançar uma nova temporada por conta do crescimento das crianças. Spoiler: o Dustin não é mais fofo, é, de fato, um adolescente normal — e isso é triste de admitir!

É um fato que a quarta temporada da série corta completamente as relações com o público infantil. Além de não termos mais o núcleo infantil, um ano de Stranger Things nunca foi tão agressivo, sangrento e cheio de drama como este. Pondera-se que, em certos momentos, os diretores da trama até pesam a mão para uma produção com faixa etária de 16 anos no Brasil.

4ª temporada de Stranger Things será “a mais longa e intensa de todas”

Mas, como costumam fazer em todas as temporadas, os Irmãos Duffer cumprem o que prometem. Mesmo antes do lançamento, eles avisaram que o quarto ano seria focado, principalmente, em explicar aos fãs o que é o Mundo Invertido de Stranger Things. Como esta crítica não vai entregar spoilers, nós adiantamos: acredite, você terminará a trama entendendo mais do que gostaria sobre o “multiverso da loucura” de Hawkins.

A vontade de explicar a saga do Mundo Invertido, inclusive, também fez com que os responsáveis pela série deixassem episódios longos demais. Para os mais impacientes, esse detalhe pode incomodar. A Netflix já adiantou que o último episódio da quarta temporada será o maior episódio da série desde o seu lançamento: o capítulo terá quase 2 horas e 30 minutos.

O sétimo episódio terá 1 hora e 38 minutos, o oitavo cerca de 1 hora e 25 minutos e o nono, quase 2 horas e 30 minutos. No total, a temporada totalizará cerca de 13 horas de exibição, a maior até aqui.

Onde está Hopper?

Com o fim da terceira temporada, um buraco tomou conta do coração dos fãs de Stranger Things: onde está o amado xerife Jim Hopper (David Harbour)? A Netflix já havia adiantando que o pai postiço de Eleven não morreu por conta dos posteres oficiais dos personagens — um deles mostrava o galante Hopper, careca e sem seu conhecido bigode.