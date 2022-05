De folga, Neymar aproveita resort luxuoso em Dubai com Bruna Biancardi

Neymar Jr. está de folga e aproveitou o período para fazer uma viagem romântica com Bruna Biancardi. O casal está em Dubai, nos Emirados Árabes, hospedado em um resort luxuoso com diárias que podem chegar ao valor de R$ 52 mil.

Nas redes sociais, Biancardi está compartilhando registros da viagem e chegou a nadar com golfinhos. Entre os serviços, o resort oferece acesso privativo aos clubes e piscinas com golfinhos e leões marinhos.Neymar Jr. e Bruna Biancardi foram vistos juntos no fim de 2021, e, desde então, vivem um affair. Recentemente os dois decidiram mostrar mais da relação para os seguidores e fãs.