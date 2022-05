Deputados do PDT negam possível apoio a candidatura de oposição: “Meu palanque é o do Gladson”

O deputado Luiz Tchê (PDT), negou os rumores que o seu partido vá apoiar outro candidato nas eleições para Governo do Acre que não o atual governador, Gladson Cameli.

A declaração se dá por especulações de que o presidente da sigla, Emylson Farias, esteja dialogando com outros pré-candidatos.

“Acredito que eu nem precisava subir aqui para falar sobre isso, mas quero dizer que tenho uma admiração enorme e acredito no presidente do PDT, e se eu disser que não converso todo dia com o Jenilson, vou mentir, todo dia converso sobre política, imagina o presidente do partido? Não temos inimigo, temos discussões políticas, mas parece que o combustível da política é a fofoca, mas quero dizer que o PDT continua na base do governador”, disse Tchê.

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) indagou sobre o fato de o governador apoiar o presidente Jair Bolsonaro, e o seu partido, o PDT, ter o Ciro Gomes como pré-candidato.

“Qual vai ser o palanque do Ciro Gomes aqui no Acre? isso faz parte da discussão política”, questionou.

Tchê respondeu que não vê problema “Quem é PP vai com Bolsonaro, quem é PDT vai com Ciro”, afirmou.

“Não vamos fechar a porta com ninguém, mas quero dizer que aqui, somos base do governador”, encerrou.

O deputado Pedro Longo, líder do governo na Aleac, endossou discurso do colega de sigla: “Nas eleições estarei no palanque do governador Gladson Cameli”, afirmou Longo.

“Enquanto pré-candidato, coloco nossa disposição de conversar com o PDT, entendendo a posição atual, mas insistiremos nessa conversa por entender a política como ambiente de conversa. Assim como estamos buscando conversar com PT, PDT, Psol e outras siglas. Também tivemos conversas com o Podemos, mesmo sem afunilamento, mas temos afinidades, e para fazer uma boa disputa é fundamental conversar. E não tenho dúvida que numa eventual conquista das eleições iremos governar juntos”, pontuou o deputado Jenilson Leite (PSB).