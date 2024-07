Após nova internação, Claudia Alencar já tem data para deixar hospital

Claudia Alencar já tem uma data prevista para ter alta do Hospital Placi Barra. A atriz, que precisou ser internada para uma nova cirurgia na coluna, deve deixar a unidade no próximo dia 30. É o que informou a sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (25/7).

De acordo com a equipe de Claudia, a previsão de alta foi dada pela gerente-médica do hospital, Priscilla Ferreira. A artista chegou a comemorar seus 74 anos na unidade, em meados de julho.

Claudia Alencar voltou ao hospital em junho, um mês após ter alta médica. A atriz ficou internada por seis meses, para tratar uma infecção bacteriana. No entanto, o estado de saúde dela se agravou, ocasionando dores intensas na coluna, que já havia sido operada anteriormente.

A artista realizou um programa de reabilitação intensiva para se recuperar das sequelas ocasionadas pela complicação, que surgiu depois do primeiro procedimento.

Inicialmente, Claudia Alencar havia sido internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro. A artista, conhecida pelo papel de Laura em Tieta, foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e chegou a ficar em estado grave. Após três meses, ela foi encaminhada ao Placi Cuidados Extensivos Barra.