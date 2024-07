Faustão quebra silêncio e fala sobre retorno à Globo

A programação especial de 60 anos da Globo, que acontecerá no ano que vem, está dando o que falar. E, recentemente, rumores de que nomes importantes e que fizeram parte da história da emissora voltariam à TV como parte da comemoração. Entre os citados está Faustão, que deixou a plim-plim em 2021.

Em resposta aos questionamentos feitos pelo jornalista José Armando Vanucci, sobre a possibilidade, Faustão abriu o jogo. “Não recebi nenhuma proposta. Ninguém ligou”, disse ele.

Vale lembrar que Faustão passou por dois transplantes – de coração e rim – há alguns meses. Recentemente, Flávio Ricco, colunista do portal R7, revelou que o ex-apresentador do Domingão do Faustão segue priorizando sua recuperação. O marido de Luciana Cardoso, pelo menos por enquanto, não quer firmar compromissos.

Ainda de acordo com o jornalista, Fausto Silva teria até dito “não” a alguns pedidos de entrevista.

João Silva sobre a fortuna de Faustão: “Dinheiro do meu pai não é meu”

Aos 20 anos, João Silva já conquistou uma carreira na televisão, seguindo os passos do pai, Faustão, mas quando o assunto é dinheiro, ele pensa em conquistar. O apresentador da Band participou do programa No Lucro CNN, comandado pelo jornalista Phelipe Siani, falou sobre a relação com a fortuna do pai e como lida com seu próprio patrimônio, que vem construindo.

Ao ser questionado sobre quem é além de filho de Faustão, ele definiu: “Sou um jovem de 20 anos que procura um crescimento profissional, principalmente, e muito parte do princípio da vida pessoal. Estou sempre pensando não no que eu vou fazer daqui a 3, 4 anos, mas o que vou fazer semana que vem. Porque se ficar planejando muito, a gente se perde no pensamento. Acho que é isso: trabalhar, construir o tijolo. Essa é a definição do que eu sou hoje: um moleque aprendendo e feliz assim”, afirmou.

Em seguida, ele falou sobre os benefícios de ter um pai famoso: “Os prós são muito maiores do que os contras de ser filho do meu pai. Claro que existe uma certa dúvida e vai ter essa dificuldade de criar minha própria história. Mas, por outro lado, as portas estão ali, escancaradas. Para se manter talvez seja mais difícil”, declarou o rapaz, que além de apresentador é sócio de dois restautantes e uma boate.

Ainda morando com os pais, João Silva relatou como lida com o dinheiro: “Meu pai tinha um trato: ser independente após os 21 anos. Consegui um pouco antes. Como eu moro com eles, em casa não pago nada de contas. Então, eu uso esse dinheiro para minhas coisas, reinvestir na carreira”, pontuou.

E continuou seu relato: “Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurantes bons. Isso me trouxe umas vantagens maravilhosas, uma oportunidade de estar em ambientes que eu não estaria se não tivesse essa condição”, analisou.

Ao ser perguntado sobre como gasta seu dinheiro, João Silva revelou que faz investimentos, mas também é um pouco “gastador”: “Eu gosto de viajar. Sou ligado a experiências. Acho que o que deixa na vida de memória são as viagens, os momentos com os amigos, a família. Então gasto muito dinheiro com isso”, disse.

Sobre a herança de Faustão, o jovem apresentador foi taxativo: “Falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então, não é muita coisa [o patrimônio que já conquistou]. Quero construir meu patrimônio, almejo alto”, garantiu.