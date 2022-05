Descubra o valor da fortuna de Ivete Sangalo, aniversariante do dia

Ivete Sangalo completa 50 anos nesta sexta-feira (27/5) e vai brindar seus fãs com um show especial, realizado em Juazeiro, Bahia, sua cidade natal. O site especializado People With Money revelou que Veveta esteve entre as 10 cantoras mais bem pagas de 2021 e ainda revelou o valor de sua fortuna.

Consagrada na música e entre as cantoras mais irreverentes do Brasil, especula-se que Ivete tenha à disposição US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). De acordo com o Observatório da TV, a baiana cobra R$ 300 mil por apresentação.

O valor chocou os fãs da cantora, que foram ao Twitter para comentar. “Se está ruim para a Ivete Sangalo, que tem a fortuna de 1,3 bilhão de reais, imagina pra gente néééé…vamos combinar”, escreveu uma usuária, que fez menção ao recente post do filho de Veveta, que está vendendo um Playstation 4 para comprar uma prancha nova.

Show especial

Ivete Sangalo completa 50 anos na próxima sexta-feira (27/5). Para comemorar, a cantora está preparando um show em Juazeiro, na Bahia, cidade natal da cantora. Além de contemplar o público presente com uma apresentação histórica, a apresentação da cantora também será transmitida ao vivo pela Globo e pelo Multishow, logo após Pantanal, às 0h10.

“A escolha de voltar a Juazeiro é porque é uma cidade que tem uma importância gigantesca na minha vida. O tempo que vivi em Juazeiro junto com a minha família foi fundamental para os pilares que me sustentam como ser humano. Eu tive uma infância muito especial, de muito aprendizado”, celebra Veveta.