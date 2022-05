Dynho e Mirella se encontram pela primeira vez; saiba como foi

Mirella e Dynho Alves tiveram um primeiro contato após o divórcio. O encontro aconteceu na quarta-feira (19/5), durante a festa de aniversário de MC Gui, amigo do ex-casal. Fontes da coluna LeoDias presentes na celebração garantem que eles, rodeados de amigos em comum, foram cordiais e não se evitaram.

Curiosamente, durante toda a quinta-feira pós-festa, ambos desapareceram das redes sociais e só foram dar sinal de vida ao final da tarde. As mensagens enviadas por nossa equipe via WhatsApp, sobretudo, foram vistas por eles quase que num mesmo momento (?). Já nossas ligações, foram ignoradas.

Dynho, entretanto, nos atendeu nesta sexta-feira e ele alegou que no dia anterior ficou off pois havia exagerado na bebida durante a festa: “Fiquei mal”. Ele também negou que tenha conversado com Mirella. “Na verdade, não encontrei ela. Apenas a vi na festa, mas não encontrei não”, garantiu.

Entenda como o relacionamento de Mirella e Dynho chegou ao fim

Mirella colocou um fim no casamento com Dynho em dezembro do ano passado, quando ele ainda estava confinado em A Fazenda. A aproximação do dançarino com a influenciadora Sthé Mattos durante o programa bastou para que a funkeira se sentisse traída pelo artista e recorresse ao divórcio sem que ao menos ele pudesse se dar conta do que estava acontecendo.

Na última festa do reality, que reuniu todos os peões eliminados, Dynho Alves ficou sabendo que estava divorciado através de uma fofoca feita pela modelo Liziane Gutierrez, que no intuito de causar na edição, acabou escancarando a situação ao rapaz.