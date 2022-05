Edivan Azevedo é o entrevistado do ContilNet e fala sobre temas polêmicos da política e do agro

O secretário da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo, foi o entrevistado do Podcast ContilNet desta quinta-feira (26). Como técnico e defensor do Agro no Acre, ele falou sobre os avanços alcançados pelo estado nessa área, sobre novos projetos e investimentos, se posicionou sobre a polêmica que envolve a construção da estrada que liga o Acre ao Pacífico e ainda teve espaço para política.

Os jornalistas Everton Damasceno e Ton Lindoso deram tom à entrevista que vale a pena conferir no canal ContilNet no Youtube.

Edvan começou falando que seu retorno à Sepa está ligado a questões técnicas, que como servidor da casa empregará da melhor forma as ordens do governador Gladson Cameli. “Começamos reorganizando a casa. Havia uma emenda do senador Márcio Bittar parada há cinco mesmo, com duas cláusulas suspensivas. Imediatamente enviamos um servidor para resolver isso em Brasília e hoje o processo encontra-se no nosso setor de compras e licitações”.

De acordo com Edvan, por meio da emenda do senador Márcio Bittar, serão investidos R$ 47 milhões em máquinas e implementos para fortalecer a produção rural no Acre.

O secretário esteve recentemente em Rondônia, onde participou do Rondônia Rural Show para atualizar o seu network e já visualizar estratégias para a Expoacre. “O Acre tem relação muito próxima com Rondônia, mas nós nunca seremos iguais. Nós temos diferenças gigantescas em termos de espaço para agricultura e outros detalhes que tornam impossível essa comparação”.

Ele declarou que o Acre quer um “Agro sustentável”. “Nós temos bem claro que respeitamos as leis, a Sepa e o governo respeitam a lei ambiental e levamos à serio. As duas coisas têm que caminhar juntas, sempre colocando o ser humano como o principal do meio ambiente”.

Edivan falou ainda sobre a polêmica que envolve a construção da estrada que possivelmente ligará o Acre ao Pacífico, sobre atuação da Sepa no incentivo ao produtor rural, falou sobre o desenvolvimento do Acre e sobre polícia. Vale a pena conferir na íntegra.