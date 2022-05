Edmundo coloca mansão de R$ 16 milhões à venda na Barra; veja fotos

Com mais de mil metros quadrados, a propriedade conta com seis quartos, sala de cinema, piscina com cascata, garagem para oito carros e um terraço com vista para o mar.

O imóvel foi colocado à venda por conta de problemas entre o condomínio e o ex-jogador, principalmente em relação ao uso do campo de futebol, que não estava disponível para Edmundo promover seus conhecidos jogos entre amigos.

O jogador do Flamengo Andreas Pereira também mora no condomínio, na mesma rua que o comentarista.