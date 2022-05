Ellen Roche é clicada na piscina e se destaca com corpão

Ellen Roche é dona de uma beleza rara e um corpo escultural. Nas redes sociais, a loira surgiu feliz da vida dentro de uma piscina, e arrasou corações ao colocar o corpo todo sarado em destaque, sem pudor algum.

No clique, a artista surge com um óculos de sol da moda, e um biquíni colorido que valorizou ainda mais as suas curvas saradas e definidas.

“Mas, na verdade a gente está dentro de um corpo, e se nós não estivermos bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar”, falou ela na legenda da publicação.

“O dia que já estava quente depois de uma foto dessa esquenta ainda mais”, brincou um rapaz. “É tão bom falar como você é linda”, elogiou o segundo. “Um verdadeiro espetáculo”, pontuou o último marmanjo.

Vida pessoal

Nos últimos meses, Ellen Roche comentou ao jornal O Globo sobre o fim do relacionamento com Rogério Oliveira, e disse que nunca trancou o seu Instagram por esse motivo. Além disso, a artista falou que deve manter o perfil aberto por causa de contatos profissionais.

“Terminamos já faz tempo, no começo do ano. Falaram que eu parei de seguir meu ex-namorado no Instagram. Não parei, não. Deu certo enquanto durou, isso é o mais importante. Torço por ele, quero bem e que seja feliz. Na verdade, não sou muito tecnológica. Não sei como tenho quase um milhão e meio de seguidores. Estava mexendo nas configurações e acabei trancando o Instagram. Saiu matéria dizendo que tranquei porque terminei o relacionamento. Gente, não tem isso. Tanto que meu empresário me avisou, porque tenho que deixar aberto por causa da parte profissional, e eu pensei: ‘Ai, meu Deus”, declarou ela.

Apaixonada pela carreira de atriz, a musa ainda destacou o trabalho em ‘Haja Coração’, e disse que o período de isolamento social facilitou para ganhar novos quilos.

“Foi um divisor de águas. Eu me permiti engordar 12 quilos na época. Foi um momento em que as pessoas olharam e falaram: ‘A Ellen está diferente’. Além de mudar o cabelo e pintar de ruivo, teve essa coisa do peso. Tirou o foco do corpo, do sex symbol, e voltou o olhar das pessoas para a interpretação. Não sou neurótica em relação a isso. Tenho facilidade para emagrecer e para engordar”, falou a musa sobre o estilo de vida.

Confira: