Em três anos de mandato, Jesus Sérgio destina R$ 108 milhões para Tarauacá

Buscando o desenvolvimento e o crescimento dos municípios acreanos, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), em três anos de mandato, já destinou para Tarauacá R $108 milhões em emendas parlamentares.

Os recursos das emendas são para drenagem, implantação de bueiros, pavimentação, implantação de lâmpadas de LED, aquisição de equipamentos para postos de saúde e investimentos em ramais, saúde e educação.

Além disso, ainda há uma emenda para a construção de um conjunto habitacional em Tarauacá que está em fase de análise na Caixa Econômica.

O deputado Jesus Sérgio também lidera a luta pela ampliação do Programa Luz para Todos e do Mais Luz para a Amazônia, no município. Desde 2019, o parlamentar se reúne com a Energisa e com o Ministério de Minas e Energia, para solicitar a instalação de uma energia elétrica de qualidade nas residências de Tarauacá.

Outra ação de Jesus Sérgio no setor elétrico foi à atuação importante em defesa para que o Linhão (linhas de transmissão de energia elétrica) fosse estendido e chegasse a mais municípios do Acre.

“Quando assumi em 2019 foi para arregaçar as mangas e trabalhar em defesa do nosso povo, pois o nosso objetivo é e sempre será levar o melhor para o acreano. O Acre precisa estar na rota do crescimento e do desenvolvimento, essa é a nossa luta em Brasília”, afirmou Jesus Sérgio.