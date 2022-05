Encontro secreto e viagem juntos: as últimas 24h de Dado e Wanessa

Não foi detetive, caros leitores. Desde o anúncio da separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz e a recente aproximação da cantora com o ex-namorado Dado Dolabella, este colunista vem recebendo um fluxo expressivo de informações sobre os personagens desta história. Descobrimos, por exemplo, que Dado e Wanessa estão juntos neste exato momento em uma viagem a dois e que também se encontraram em um flat em São Paulo na última sexta-feira (13/5). Nossa reportagem reuniu como foram as últimas 24 horas do suposto casal e te conta agora.

Horas após assinar o divórcio com Buaiz, na sexta-feira (13/5), Wanessa Camargo se encontrou com muita discrição com Dado Dolabella em um apartamento alugado em São Paulo, localizado no bairro Jardins. Segundo fonte da coluna, o flat foi alugado por Dolabella alguns dias antes do encontro oficial com a cantora.

Wanessa, no entanto, só apareceu no local na sexta-feira, após assinar o divórcio com Buaiz, marcado para acontecer às 12h. Conforme adiantado por esta coluna, o encontro entre os dois aconteceria durante a segunda quinzena de maio, na Chapada dos Veadeiros, onde Dolabella reside, mas houve mudança no cronograma.

Provavelmente sozinha em casa, visto que seus filhos estão com o ex-marido em Santa Catarina, Wanessa saiu de sua residência e aproveitou para notificar aos empregados que faria uma viagem. O destino, é claro, nós já sabemos: São Paulo. Após o encontro com Dolabella no flat, os dois seguiram até a cidade de Brotas, há duas horas e meia da capital, na manhã desse sábado (14/5). Eles fizeram o trajeto a bordo do carro da cantora, um Jeep Comander prata, e passaram apenas o dia no local.

Entenda a relação

Conforme também noticiado com exclusividade por este colunista, a aproximação de Wanessa com Dado foi a gota d’água para o fim do casamento de 17 anos da cantora com Buaiz. Além das crises de síndrome do pânico vividas pela artista, que causaram afastamento entre o casal, a viagem à Chapada dos Veadeiros, ocasião em que Wanessa esteve com Dolabella, foi o estopim para o término.

A viagem aconteceu durante a Páscoa, e nossa reportagem descobriu que o ex-casal chegou a almoçar juntos em um restaurante renomado da cidade ao lado de amigos. Além disso, recebemos a informação de que foi um maquiador, amigo de Dado, que fez a ponte entre o ator e a cantora. Na época da viagem, Buaiz fez uma postagem com os filhos no Espírito Santo, o que aumentou as suspeitas de que o casamento estava bem estremecido.

O relacionamento de Wanessa e Dado aconteceu no início dos anos 2000 e marcou uma geração, que lembra bem das crises que a cantora teve em público, além das brigas flagradas por paparazzi na época. Vale lembrar também que o namoro de Dado e Wanessa não era visto com bons olhos nem mesmo por Zezé Di Camargo, pai da artista, que chegou a declarar publicamente que não aprovava a relação e que não gosta de Dolabella.