Erasmo Viana é atacado na internet após sua ex-esposa anunciar gravidez

Erasmo Viana opina sobre gravidez de Gabriela Pugliesi

Na noite de ontem (9), o ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi, o modelo fitness Erasmo Viana, fez uma declaração em suas redes sociais. Ele disse estar surpreso com a notícia da gravidez de Gabriela e deseja felicidades a mesma. A fala veio após ele notar que seu engajamento no Instagram aumentou durante o dia de ontem.

“Esse tal de engajamento está tão difícil e do nada o negócio triplicou. Algo esse povo curioso está querendo ver aqui no meu Instagram. Obviamente foi por conta da notícia da gravidez da Gabriela que, de verdade, me pegou de surpresa”, declarou em um video no stories.

Além disso, ele demostrou apoio e felicidade a nova fase da influenciadora. “Fiquei muito, muito feliz por ela. E independente de qualquer coisa, dela ter ficado com mágoa, o que ela falou ou não falou, sempre torci para ela realizar esse sonho porque sei o quanto ela queria. E de verdade, fiquei muito feliz, muito mesmo. Ela merece tudo o que está vivendo agora”, disse por fim.

Erasmo sofre ataques na rede

Após o anúncio da gravidez de Gabriela, o ex-marido está sofrendo ataques na internet, inclusive seu nome foi parar nos trending topics do Twitter. A internet recordou às vezes que Gabriela fez tratamento para engravidar de Erasmo e também as traições dele, enquanto estavam juntos. Uma seguidora disse no twitter: “Pugliese gastou rios de dinheiro pra engravidar do Erasmo, descobriu as traições no meio do processo. Terminou, começou a namorar e agora tá grávida. Quando é pra ser não tem como”.