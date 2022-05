Estrelão perde em Roraima, mas segue no G-4

Com um gol de Carlinhos, aos 25 minutos do segundo tempo, o São Raimundo-RR superou neste sábado (7), no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR, o Rio Branco por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do grupo1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Como fica

Mesmo com a derrota para o São Raimundo/RR, o Rio Branco ainda aparece na terceira posição, com sete pontos ganhos, mesma pontuação do Mundão, mas com saldo de gols superior. O líder da chave é o Amazonas-RR. O time manauara com a vitória neste sábado, fora de casa, sobre o Porto Velho-RO, chegou aos 12 pontos ganhos, três pontos a mais que o vice-líder, o próprio Porto Velho-RO.

Próximos jogos

O Rio Branco retorna a campo no próximo sábado (14), às 18 (de Brasília), para encarar o Náutico-RR. O confronto será realizado no estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR. Por outro lado, o Mundão visita o Humaita, em jogo marcado para o próximo domingo (15), às 16h, no estádio Arena da Floresta.