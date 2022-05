Ex-A Fazenda 12 Raissa Barbosa está ficando com ex-participante do ‘De Férias com Ex’

Raissa Barbosa marcou presença na festa de Lívia Andrade, na madrugada desta quarta-feira (18), e entregou um novo affair. Recebemos o registros exclusivos da ex-participante de “A Fazenda 12” se envolvendo com outro rosto conhecido de reality.

Diego Gélio, do “De Férias com o Ex Celebs 2”, é o novo affair da influenciadora. Os dois trocaram beijos intensos no evento. Nos vários stories de Raissa na festa de Lívia Andrade, ela preferiu não mostrar Diego Gélio. A modelo filmou nomes como Fernanda Lacerda, Jottape e Nakagima, mas evitou o registro com o novo ficante.

Gélio também foi discreto, mas deixou uma indireta na rede social. “Estou apaixonado por uma tiktoker”, entregou. O ex-participante do “De Féias com o Ex Celebs 2” acumula algumas polêmicas na carreira. Ele entrou no reality da MTV como ex da DJ Tainá Felipe e o público descobriu que o modelo ficou com a irmã da DJ, o que gerou a maior confusão. Depois, Gélio viveu um romance com a youtuber Ingrid Ohara, que também participou do reality. A relação não terminou bem quando Ohara soube que Gélio teve uma recaída com Tainá em “segredo”.

Mas calma… Ingrid Ohara e Gélio fizeram as pazes recentemente, durante uma festa na casa de Camila Loures, após o lançamento do “Bar das Coleguinhas 2”, de Simone e Simaria.