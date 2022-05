Ex-BBB Amanda Djehdian revela ter sido humilhada por atriz famosa

Em meio a polêmica entre Juliette e Samantha Schmutz, Amanda Djehdian, vice-campeã do BBB15, usou as redes sociais para revelar que já foi humilhada por uma atriz famosa por ser ex-BBB. “A galera que participou a partir do BBB20 está suave, ainda!”, iniciou ela.

“O que a gente de antes ouvia, era maltratado… Uma vez, fui toda feliz pedir uma foto para uma atriz famosa, ela me olhou de cima a baixo, deu risada e disse que eu deveria ter estudado, pois ser ex-BBB, para ela e para todos, era a escória da humanidade”, contou Amanda, sem citar nomes. “Sou formada em duas faculdades, ter participado de um reality não me faz mais ou menos inteligente. E hoje essa atriz puxa torcida para Camarote”, completou ela.