Ex-mulher de Luciano critica Wanessa após separação da cantora: ‘Chata’

Ex-mulher de Luciano, Cleo Leyola usou as redEx-mulher de Luciano critica Wanessa após separação da cantora: ‘Chata’es sociais para repercutir o fim do casamento de Wanessa e Marcus Buaiz. Os dois estavam juntos há 17 anos e anunciaram o ponto final no relacionamento na última segunda-feira. Cleo referiu-se a Wanessa como “chata” e disse que o casamento já havia acabado “há muito tempo”.

“Meu povo, até que enfim. O casamento já havia acabado há muito tempo. Não, é Wanessa? Você perdeu um grande homem. O Marcus te aturou muito, porque é você é chata, reclamona, enjoada e orgulhosa”, disparou ela, que é mãe do filho mais velho de Luciano, Wesley Camargo.

Cleo aconselhou ainda que a cantora vá ao encontro da mãe, Zilu, que mora nos Estados Unidos.

Wanessa e Marcus anunciaram o término por meio de um comunicado. “Após 17 anos juntos e um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento”, diz a nota.

A cantora e o empresário são pais de dois filhos. João Francisco, de 8 anos, e José Marcus, de 10 anos.