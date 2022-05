Exclusivo! Gretchen é a nova malvadona de Xamã: “Uma homenagem”

Em seu primeiro single solo após a explosão de Malvadão, o rapper Xamã terá Gretchen como a estrela do videoclipe de Dublê de Marido – lançamento agendado para às 19h desta quarta-feira (11/5), no canal da Baguá Records (YouTube). Em entrevista à coluna LeoDias, a “rainha do rebolado” deu a informação com exclusividade e adiantou detalhes de sua performance no projeto.

A ideia do convite a Gretchen partiu do próprio Xamã, que a princípio não acreditou que ela fosse topar ingressar no projeto. Por outro lado, a artista afirma ter custado a entender o motivo do convite.

“Eu falei pro meu empresário: ‘Mas por que ele me escolheu? Tem um monte de menina nova: Luisa Sonza, Ludmilla, que é maravilhosa’, mas daí ele [Xamã] falou assim: ‘É que você é a inspiração de todas as mulheres, você representa todas as ‘malvadonas’. Então, eu achei que colocando você, vou estar homenageando todas elas”, contou ela, que gravou suas cenas na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

Gretchen elencou os motivos de ter aceitado participar de Dublê de Marido e afirmou que a humildade e o reconhecimento de Xamã em enxergá-la como referência e inspiração para mulheres de todas as idades e estilos foram um fatores que pesaram emocionalmente.

“Primeiro que eu achei uma mega sacada dele, eu achei que realmente ele homenageou as mulheres: nós somos fortes, determinadas e quando a gente quer, a gente é malvadona mesmo, mas quando a gente quer também, a gente é fofa. Mas principalmente porque ele não se preocupou por eu ser uma mulher mais velha. Eu acho que isso representa a humildade dele, a maturidade e sobre o que ele é como homem, homem que consegue ver uma mulher independente de idade. Xamã é um homem sensível, ele tem sentimento, ele valoriza a mulher. Tenho certeza de que por causa de ele ser desse jeito, vai chegar muito mais longe do que tem chegado”.