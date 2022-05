Famosa mansão de Clodovil Hernandes pode ser demolida: entenda

Clodovil Hernandes morreu em 2009 e deixou uma mansão, localizada em Ubatuba, com vista total para o mar. A propriedade, com cerca de 20 cômodos, era uma das mais desejadas no começo da década de 2010, mas agora corre risco de ser demolida.

O local foi abandonado pelos responsáveis legais do estilista e passou por uma série de leilões com direito a imbróglio judicial. A última compradora, em 2018, pediu anulação após verificar que no edital não informava que a área construída é de preservação ambiental e que o imóvel não pode passar por certas alterações. Em 2012, parte da casa foi demolida por ordem judicial e agora, dez anos depois, é possível ver partes internas e externas do imóvel em péssima condição. Veja imagens da mansão: