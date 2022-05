Fim de Ana Maria Braga na Globo: Sandra Annenberg assumirá o lugar, diz site

De acordo com o site Observatório da TV, a Globo prepara mais uma mudança em sua grade matinal. É que a apresentadora Ana Maria Braga já estaria se preparando para uma aposentadoria em breve, talvez até no fim de 2022.

Depois de décadas à frente do programa e sempre com um sucesso de público e comercial, Ana estaria querendo descansar, curtir a vida e a família.

Depois de enfrentar vários câncer é mais do que compreensível que a comunicadora agora queima um tempo para si.

E para o seu lugar um outro grande nome deve assumir: Sandra Annenberg.

Grande sucesso no Jornal Hoje, ela foi realocada no Globo Repórter, mas deve voltar para a programação diária no Mais Você.

Ela também foi cogitada para ficar no lugar de Fátima Bernardes no Encontro, mas o posto ficou com Patrícia Poeta.