Flay mostra rosto coberto de acne após ‘chip da beleza’; veja foto

O implante hormonal, também conhecido como “chip da beleza”, é popular entre as famosas. Entretanto, o uso costuma ter como consequências as acnes, como foi o caso de Flay. Na última terça-feira (17), a cantora e ex-BBB impressionou ao revelar o resultado da pele depois de aderir ao método.

No Instagram, enquanto interagia com os fãs, Flay recebeu a seguinte pergunta: “Verdade que o chip hormonal te deu muitas espinhas?”. Contudo, a cantora não exitou em mostrar a realidade. Entretanto, melhor do que confirmar, é mostrar o fato com fotos, como ela fez.

“Muita espinha? Destruiu minha pele”, afirmou a ex-BBB.

No entanto, ela ressaltou que o efeito passou, provavelmente por não usar mais o “chip da beleza”. “Agora não tem mais espinhas, estão só algumas manchinhas e eu estou tratando essa porr*. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus”, disse.

Em suma, ela ainda destacou que a condição nunca condisse com sua pele. Ou seja, era apenas consequência do implante.

“Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Eu tive nas costas na puberdade, no rosto nunca”, afirmou.