Folgosi, Sorvetão e outros: veja a nova safra de famosos na política

Andréa Sorvetão, que dava claros sinais de que ingressaria na política, se filiou ao Partido Liberal (PL), mesma legenda do governador do Rio, Cláudio Castro, e do presidente Jair Bolsonaro. Ela sairá como candidata a deputada estadual pelo Rio.

Conrado, marido de Sorvetão e que esteve em A Fazenda, ainda não decidiu se vai ser candidato ou não, embora esteja filiado ao mesmo partido.

Belo desiste da política para abrir em bar!

O cantor Belo desistiu da política. A coluna descobriu que o pagodeiro, que já estava filiado ao Partido Liberal (PL), comunicou sua equipe sobre a desistência de se candidatar ao cargo de deputado federal no Rio de Janeiro. Seu foco agora, segundo apuramos, é abrir um bar na cidade carioca (isso mesmo!).