Gabi Martins diz que ficou com José Loreto, mas ator nega envolvimento

O que rolou aqui? Nessa terça-feira (10/5), a ex-BBB Gabi Martins confirmou ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que está vivendo um affair com o ator José Loreto, galã da novela Pantanal, da Globo. Ela, no entanto, acabou se envolvendo em uma enrascada.

José Loreto, no entanto, desmentiu que tenha tido qualquer tipo de envolvimento com a ex-namorada de Tierry.

“Não procede. Não sei da onde tiraram isso. Não rolou nada. Estou trabalhando muito, nem tempo para sair eu tenho”, disse ele, também ao colunista do UOL.

O ex-marido de Débora Nascimento, no entanto, teria sido flagrado com a cantora na semana de desfiles do Carnaval, no Rio de Janeiro. “Fui para o Carnaval com a minha família”, disse ele, ainda negando as informações.