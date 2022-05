Gil do Vigor revela que pretendente se apaixonou por amigo: “Casaram”

Gil do Vigor participou do podcast de Dani Calabresa, Posso Mandar Áudio?, e contou sobre um date que terminou com um inusitado momento. O ex-brother perdeu o seu crush para um amigo e o interesse dos dois virou casamento. Durante o bate-papo, o economista explicou o acontecido com detalhes.

“Conheci um boy maravilhoso. Na minha cabeça, um Deus grego. Me apaixonei, já queria conhecer, namorar… Tudo isso. Marquei com o Antônio na casa do Carlos, porque ele é gente boa, gente fina. E chamei outro amigo meu, o Pedro, para ir lá com a gente”, começou Gil do Vigor.

Foi aí que Gil percebeu que havia algo a mais. “Então, fui com o Antônio, minha amiga e o Pedro para a casa do Carlos. Percebi que o boy já não estava mais conversando comigo, estava conversando com meu amigo Pedro. Era conversa para cá, conversa para lá, troca de número para cá… Eu não era muito ciumento e pensei: ‘Está tudo certo, eles não vão ficar, né’”, contou.

Tudo piorou quando ele não recebeu um beijo de despedida de Antônio. Pouco depois, Gil percebeu que havia acontecido. “Só sei que passou um tempão e, do nada, Pedro aparece namorando. E adivinha quem? O satanás! Fiquei com tanta raiva! Eles ficaram, noivaram, casaram e depois acabaram se separando”, finalizou o ex-BBB.