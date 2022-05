Globo se pronuncia sobre saída de William Bonner da emissora

Nos últimos dias, o nome de William Bonner tomou os noticiários após uma informação de Alessandro Lo Bianco, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!. De acordo com o colunista, o comandante do Jornal Nacional estaria planejando se aposentar e deixar a Globo no final do primeiro semestre de 2023.

Bonner vai romper contrato de R$ 86 milhões com a Globo, diz colunista

Para esclarecer e entender mais sobre o assunto, o Metrópoles entrou em contato com a Rede Globo. A assessoria de imprensa do canal dos irmãos Marinho respondeu, mas se limitou a dizer que a informação divulgada por Lo Bianco “não procede”.

Entenda o caso

Bonner renovou seu compromisso com o canal dos irmãos Marinho em agosto de 2021. Na época, ainda de acordo com o colunista do A Tarde É Sua, a empresa teria liberado uma bolada de R$ 86 milhões para manter o ex-marido de Fátima Bernardes no jornalístico até 2025.

Atualmente, William Bonner estaria ganhando cerca de R$ 1,8 milhão por mês, mais bônus que variam de R$ 300 a R$ 400 mil por publicidade de empresas que realizam ações no Jornal Nacional.

Mesmo com o contrato vigente, William Bonner teria procurado a direção e avisado que vai cumprir a cobertura da campanha eleitoral e os desdobramentos do primeiro semestre do próximo governo federal, mas afirmou não ter a intenção de ficar até o fim. Ele estaria aguardando um acordo com a Globo para firmar a rescisão contratual.