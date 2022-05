Gracyanne Barbosa, depois de divórcio de Belo, lida com ataques, mulheres expostas e confirma: “Perco as contas”

Gracyanne Barbosa e o artista Belo estão juntos há anos, porém entre muitos boatos, o relacionamento deles acaba se complicando por encarar até acusações de puladas de cerca da parte do cantor.

Gracyanne, que já está habituada a ser influenciadora digital, tira de letra tudo isso e não se deixa afetar. Para acabar com o assunto, ela decidiu dizer sobre o tema no “TV Fama”, dessa forma.

Veja o que Gracyanne Barbosa comentou. “Realmente surgem muitos rumores, perco as contas de quantas fotos recebo de shows [com outras mulheres]. Se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, não faço mais nada”, relatou a artista. Ocorre que os admiradores de Belo tentam a todo tempo divorciar os famosos com tais apontamentos de infidelidade.

Ainda sobre Gracyanne Barbosa

Porém Gracyanne confia no esposo e busca não deixar abalar pelas falas de mulheres apontando outras na sua internet, dizendo que seu esposo é infiel com elas. Lado a lado desde 2007, desde que o cantor botou fim com Viviane Araújo, sua ex, a famosa encara uma série de falas mentirosas, entre elas, de que ela causou o fim do relacionamento do marido.

Gracyanne Barbosa nega totalmente que iniciou esse relacionamento sendo amante de Belo, na realidade, a relação deles só ocorreu depois do fim do romance e de maneira correta. Os dois falaram no Domingo Espetacular da Record, e desabafaram sobre a morte da cadela Bela. Veja o que Gracyanne Barbosa falou sobre a morte do animal.

“Eu acho que amor é amor. E todas as pessoas que amam os animais, vivem isso”, relatou ela no programa famoso. A cadela já tinha 15 anos.