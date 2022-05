Gravidez de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é anunciada: “vem um menino”

Ao que tudo indica, Lene Sensitiva acordou inspirada na manhã desta segunda-feira, 9 de maio. Desse vez, ela compartilhou a previsão de uma gravidez envolvendo Maíra Cardi e Arthur Aguiar.

“E vem um menino, logo ela vai anunciar!!!”, escreveu Lene Sensitiva em sua postagem que já está viralizando na web e dando o que falar entre os fãs de Arthur Aguiar e, também, de Maíra Cardi.

Abaixo, você poderá conferir todos os detalhes dessa postagem e previsão. Além disso, veja também todos os comentários que estão sendo deixados sobre essa suposta gravidez que já está sendo um dos assuntos mais comentados do dia.

<

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lene Sensitiva (@lenesensitiva)

h2>Arthur Aguiar presta homenagem à Maíra Cardi

No Dia das Mães, Arthur Aguiar prestou uma linda homenagem para a sua esposa Maíra Cardo. Desse modo, enalteceu o seu papel de mãe e explicou a importância da influenciadora em sua vida.

“Eu também sei que não é fácil ser mãe, nem tudo são mil maravilhas, até porque é muita responsabilidade fazer com que os nossos filhos absorvam tudo de melhor que temos pra passar pra eles. Sei também que existem dias cansativos, sem poder dormir, abrindo mão do seu tempo pra estar o máximo de tempo possível com eles”, disparou.

Logo em seguida, Arthur Aguiar comentou: “Quando eu te conheci, eu sempre soube que não teria ninguém melhor que você pra ser mãe da minha filha, mas não imaginava que você iria superar todas as minhas expectativas. Você é diferente, você é especial!

Nossa filha vai ter muito orgulho de você quando ela souber quem é você e tudo que você fez e faz pra ela. Parabéns pelo dia das mães!! Que você continue sendo essa mãe incrível que você é!!!”.