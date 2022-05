Grazi Massafera elogia foto do ex com a namorada: “Lindezas”

O artista namora atualmente com a repórter do ‘Faustão na Band’, Daiane de Paula, e após ver uma foto em que ele aparece abraçado com a nova namorada, Massafera fez questão de deixar um comentário.

Na imagem, Caio e Daiana aparecem abraçados em um elevador e nos comentários a atriz comentou: “Lindezas”. Daiane logo respondeu: “Você é luz”. Os seguidores curtiram a interação e elogiaram a amizade mesmo após o fim do relacionamento. “Maturidade que diz”, disse uma internauta. “Que linda atitude. Felicidades para vocês”, escreveu outra. “Toda vez você me surpreende com tamanha maturidade”, afirmou uma fã. Vale dizer que Grazi também é amiga do ex-marido, o ator Cauã Reymond, e de sua atual esposa, a modelo Mariana Goldfarb. Confira o comentário: