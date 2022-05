Grazi vai à inauguração de terreiro de candomblé no Rio de Janeiro

Grazi Massafera aproveitou o último fim de semana para se reconectar com espiritualidade. A atriz esteve com a filha, Sofia Reymond, de 9 anos de idade, na festa de inauguração do Grande Templo de Oxum, no terreiro de candomblé de Pai Celinho de Omulu, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Vestidas de branco, Grazi e Sofia passaram o dia no terreiro, onde foi feita uma grande festa em homenagem ao orixá. Pai Celinho é o babalorixá da casa, que existe desde 1978. A atriz, sempre discreta, já frequenta o local há algum tempo e durante a cerimônia se sentou na mesma mesa que o dirigente e Alcione. Por lá também esteve a atriz Luisa Arraes. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!